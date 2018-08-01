Единая Россия сыпется и теряет рейтинги. Leon Kremer #15

ВЦИОМ опубликовал очередной опрос общественного мнения, в котором отмечается постоянное снижение рейтинга партии Единая Россия. Пенсионная реформа очень больно ударила по репутации партии власти. Рядовые члены партии в регионах вынуждены на себе испытывать народное недовольство. Даже внутри Единой России нет былого единства, противоречия возникают как на низовом, так и на высшем уровне управления. Наталья Поклонская и Сергей Железняк стали первыми депутатами партии, попавшими в немилость у своих коллег.