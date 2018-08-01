"Левада-центр": в России небывалый рост протестных настроений

Готовность россиян принять участие в массовых протестах с экономическими требованиями достигла максимума с начала века, следует из опроса "Левада-центра".

На вопрос "Если такого рода массовые выступления протеста состоятся, вы лично примите в них участие или нет?", 28% респондентов ответили положительно. Выше этот показатель был только в сентябре 1998 года: тогда на волне экономического кризиса протестовать были готовы 33% россиян.

Потенциал у протеста с политическими требованиями оказался ниже: готовность участвовать в нем выразили 23% опрошенных. Тем не менее это рекордный показатель с августа 2009 года – со времени включения вопроса о политическом протесте в исследование "Левады".

Наибольшее же число россиян, 37%, готовы принять участие в протестах против пенсионной реформы.

71% опрошенных выступают за полную отмену законопроекта, и только 5% хотят, чтобы закон был введен в действие.

Опрос "Левады-центра" был проведен с 19 по 25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. В нем приняло участие 1600 человек.