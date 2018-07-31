Рейтинг "Единой России" приближается к антирекорду

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг партии "Единая Россия" приближается к своему антирекорду.

На вопрос "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую из следующих партий вы бы, скорее всего, проголосовали?", партию "Единая Россия" назвали 37,1% процент опрошенных. Минимальный показатель "Единой России" социологи зафиксировали в декабре 2011 года - на фоне протестов против фальсификаций на выборах в Госдуму (34,4%).

Рейтинг "Единой России" стал резко снижаться после объявления правительством планов увеличить НДС с 18 до 20 процентов и повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет — у мужчин. С начала года он упал на 16 пунктов.

За законопроект о пенсионной реформе, принятый в первом чтении, проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты от "Единой России", кроме Натальи Поклонской.