"Зачем они ехали на север?" Версии гибели журналистов в ЦАР не стыкуются

История убийства в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко обрастает все новыми подробностями – однако большинство версий противоречат друг другу, ни одна из них до сих пор не является главной и не кажется достоверной.

Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко доставят в Россию 4 августа, сообщил Андрей Коняхин – глава "Центра управления расследованиями" (ЦУР), проекта Михаила Ходорковского, для которого погибшие, предположительно (это версию официально в ЦУР не подтверждают) снимали документальный фильм в Центральноафриканской Республике о деятельности российских военных и бойцов из "ЧВК Вагнера". Подробнее о присутствии российских наемников в ЦАР и других государствах Африки читайте в большом материале Радио Свобода.

Нападение на киногруппу, очевидно, сопровождалось грабежом, так как, по словам коллег погибших, у них при себе было около 8 с половиной тысяч долларов наличными на всю поездку и две дорогие видеокамеры. Однако это обстоятельство не исключает того, что у пока неизвестных убийц были другие мотивы для нападения, возможно – более важные.

Представители признанного ООН центрального правительства ЦАР в Банги говорят, что подозревают в преступлении своих главных противников, боевиков мусульманского повстанческого движения "Селека". До этого один местный чиновник из города Сибю, в 23 километрах от которого и были убиты россияне, заявил, что погибших не застрелили сразу в машине из засады, замаскированной под чей-то временный блокпост, а сперва на короткое время захватили в заложники "примерно десять человек в тюрбанах, говорившие по-арабски".

Пока это известно со слов четвертого члена группы, местного водителя, оставшегося в живых – он сбежал с места нападения и сообщил об убийстве в полицию. Тела погибших, сейчас доставленные в госпиталь местной миссии ООН, обнаружили правительственные солдаты возле дороги.

Местные власти утверждают, что Джемаль, Расторгуев и Радченко уехали из города Сибю вечером 30 июля около 19 часов вечера, после наступления темноты, несмотря на предупреждения чиновников и местных жителей, с которыми они общались, что это смертельно опасно. По неподтвержденным данным, они отправились встречаться с местным помощником-консультантом, так называемым "фиксером", организовавшем техническо-бытовые детали поездки, по имени Мартин. Глава ЦУР Андрей Коняхин говорит, что трое погибших в самый последний момент по неизвестной пока причине отклонились от первоначального маршрута, проехав половину дороги: "Они проехали один КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 километров от намеченного маршрута".

Трое погибших прибыли в ЦАР 28 июля. В ЦАР у всех троих не было журналисткой аккредитации, посольство России о них ничего не знало, в страну они попали по туристическим визам. Как отметил Андрей Коняхин, в последний раз Джемаль, Расторгуев и Радченко выходили с ним на связь в воскресенье. Сперва они попытались посетить полузаброшенный дворец в поместье Беренго к югу от Банги, резиденцию бывшего центральноафриканского диктатора Жана-Беделя Бокассы, где, предположительно, находится одна из главных баз российских наемников, однако их туда не пустили, кто точно – неизвестно.

На этой карте красной точкой-знаком отмечено поместье Беренго, основные трассы, по которым передвигались либо планировали поехать погибшие, и населенные пункты, где предположительно находятся военные объекты России.

Затем, как рассказала "Дождю" заместитель главы ЦУР Анастасия Горшкова, Джемаль, Расторгуев и Радченко отправились на встречу с консультантом Мартином в город Бамбари, вместе с тем самым выжившим при нападении водителем, которого им рекомендовал все тот же Мартин. Перед этим, по данным ЦУР, в Банги у них вымогали взятки местные полицейские, за незаконное использование съемочной аппаратуры. Погибшие заплатили примерно 120 долларов, причем поведение водителя в этот момент им показалось странным – он с самого начала мог действовать вместе с коррумпированной полицией.

Карта Центральноафриканской Республики, на которой выделены зоны, контролируемые официальным правительством, "Селекой" и другими группировками на июль 2018 года.

Также известно, что водитель рассказывал, что путь до места встречи с Мартином в Бамбари, в 400 километрах от Банги, может занять больше полутора суток из-за плохих дорог, к тому же раскисших сейчас, в сезон дождей, и разнообразных блокпостов и бандитов-вымогателей. При этом некоторые специалисты, сотрудники международных организаций, живущие и работавшие в Центральной Африке, указывают на то, что именно эта дорога считается, с учетом местных реалий, одной из самых скоростных и безопасных. Вот несколько таких твитов на английском языке, где говорится об этом:

Зачем вообще Джемаль, Расторгуев и Радченко направлялись на северо-запад ЦАР, каков были их дальнейший план действий? Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) выдвинула версию, что они собирались изучить связи российских наемников с антиправительственными группировками. И эти предполагаемые связи, как подчеркивает в беседе с Радио Свобода аналитик CIT Кирилл Михайлов, идут вразрез с официальной позицией России, которая заключается в поддержке центрального правительства Центральноафриканской республике:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F479643939&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true">SoundCloud</a>

– Я хотел бы подчеркнуть, что та информация, которая у нас есть, является предположениями, собранными на основе открытых источников. Но это кажется нам наиболее рациональным объяснением их поездки именно на север от столицы. Учитывая, что известная база российской "ЧВК Вагнера" располагается к юго-западу от столицы ЦАР Банги, а они поехали именно на север, их маршрут может объясняться именно информацией о сотрудничестве наемников из России с группировками, ранее входившими в "Селеку", которая была мусульманской коалицией, действующей против правительства.

Да, это означает, что такие действия "ЧВК Вагнера" идут вразрез с официальными заявлениями МИДа России: что миссия российских военных там и вообще намерения Москвы – это поддержка центрального правительства и восстановление контроля этого центрального правительства над всей страной. Но эти заявления плохо вяжутся с гипотетическими соглашениями с повстанческими вооруженными формированиями по разделу прибылей от добычи различных полезных ископаемых.

– А что известно об этих двух маленьких населенных пунктах, Кага-Бандоро и Бамбари, куда собирались погибшие, что там происходит? Почему именно они привлекли ваше и их внимание, они как-то связаны с российскими наемниками?

– Именно о них говорилось, в различных медиа-источниках с самой ЦАР, как о пункте назначения во время всей поездки погибших журналистов. И тот, и другой населенные пункты находятся на территории, подконтрольной бойцам бывшей "Селеки". Можно вспомнить недавнюю историю, когда в Кага-Бандоро местное население задержало самолет с российским регистрационным номером, это была легкомоторная "Сессна", которая, как сообщали местные СМИ, перевозила российских военных экспертов. Эти эксперты якобы, по словам правительства ЦАР, проводили переговоры о политическом урегулировании с бойцами местных антиправительственных группировок. Однако эта версия вызывает сомнения, потому что различные эксперты, центральноафриканские СМИ и так далее, пишут именно о договоренностях о добыче полезных ископаемых.

Боевики одной из антиправительственных группировок в ЦАР:

Это вполне логично, потому что такую же деятельность "ЧВК Вагнера" мы наблюдали и в Сирии, когда они, даже частично в обход Москвы, напрямую договаривались с Дамаском о своем участии в освобождении месторождений на востоке Сирии от радикальных исламистов. За что Евгению Пригожину, который контролирует "ЧВК Вагнера", отдавалась определенная часть их добычи, от этих месторождений. Здесь такой же экономический интерес. Другое дело, что, повторю, этот экономический интерес идет вразрез с декларируемыми целями России в этой стране.

​– У вас по-прежнему есть несколько версий гибели Джемаля, Расторгуева и Радченко. И одна из них – то что они, скажем так, опрометчиво начали поездку с бывшего дворца Бокассы, где находится база "ЧВК Вагнера", что называется, сразу там засветились, и последовало то, что последовало. Но есть и другие, с журналистской деятельностью не связанные?

– На версиях, не связанных с журналистской деятельностью, настаивают власти и разные источники в ЦАР, утверждая, что это было банальное разбойное нападение. И такую версию исключать нельзя, потому что бандитизм и рэкет в Центральноафриканской Республике – это системная проблема. В докладе ООН, который мы цитируем, говорится, что она просто удушает экономику страны. Некоторые связали нападение с "Селекой", с которой якобы договаривается российская "ЧВК Вагнера". И следует помнить, что мусульманская "Селека" в этой части страны недавно осуществляла "этнические чистки" и прочие зверства. Разумеется, обвинить "Селеку" для местных властей – это как обвинить "ИГИЛ", например, для властей Сирии или Ирака. Все поверят! Это не обязательно окажется "Селека", но там именно от этой группировки все ожидают любой гадости, – говорит Кирилл Михайлов, добавляя, что на территории, подконтрольной бывшей "Селеке", имеются большие месторождения алмазов.

Заместитель генерального директора российского подразделения Transparency International Илья Шуманов в своем "Телеграме" указывает, что в 2017 году российскими бизнесменами в ЦАР была основана компания Lobaye Invest, и указывает на связь этой компании с "ЧВК Вагнера":

Центральноафриканское издание Corbeau News Centrafrique также отмечает, что не так давно в городе Дамар, к северу от столицы ЦАР, по пути к городу Сибю, возле которого погибли Джемаль, Расторгуев и Радченко, толпой был убит некий российский военнослужащий, в ответ на убийство россиянами местного жителя. 31 июля в Дамаре якобы вспыхнули уличные беспорядки с требованиями вывода российских военных из страны, в результате которых в перестрелках и стычках с полицией погибли еще несколько горожан и многие пострадали. Никакие иные детали этих событий не известны, а российское посольство в Банги их категорически опровергает.

Перепалка российских наемников (предположительно из "ЧВК Вагнера") с местными жителями в городе Дамар:

​Михаил Ходорковский выступил с заявлением по поводу убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева:

"Эта группа работала совместно с моим проектом "Центр управления расследованиями" (гл. ред. Андрей Коняхин) над расследованием "Российские наемники". Это были смелые ребята, которые привыкли не просто собирать материал, а хотели "пощупать" его своими руками. Я до последнего надеялся на чудо, что они попали в плен, что их можно вытащить. Вечная им память. Глубокие соболезнования родным. Я приложу усилия к установлению виновных".