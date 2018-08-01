Обвиняемая в экстремизме выложила в сеть доказательства своей вины

23-летняя жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиненная в экстремизме из-за картинок в социальной сети "Вконтакте", выложила в интернет страницы из своего уголовного дела.

На них зафиксирован следственный эксперимент с ее участием. В подписях к фотографиям сказано, что "обвиняемая Мотузная М. С. указывает на подъезд дома, где в период 2016-2017 г.г. она проживала и размещала в социальной сети "Вконтакте" изображения экстремистского характера, а также изображения, оскорбляющие чувства верующих".

"В моем деле два тома и около 400 страниц, - пояснила Мотузная. - Просто посмотрите на эти два изображения. Там все такое".

​О деле Марии Мотузной стало известно после того, как она стала вести хронику следственных действий в Твиттере.

8 мая домой к обвиняемой пришли с обыском следователь и оперативники центра по противодействию экстремизму. У нее изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показал скриншоты шуточных картинок с ее страницы "Вконтакте" за 2015 год - в основном, на тему религии. Мотузную уведомили о том, что на нее заведено уголовное дело по статьям "возбуждение ненависти или вражды" и "оскорбление чувств верующих".

Позже стало известно, что по тем же статьям заведено дело на еще одного барнаульца – 19-летнего студента Даниила Маркина. На одной из картинок с его страницы "Вконтакте", на которых основано обвинение, изображен персонаж сериала "Игра престолов" Джон Сноу в образе Иисуса на кресте.

Мотузовой и Маркину грозит до пяти лет лишения свободы.

СМИ сообщают, что заявления на обоих написали одни и те же люди — студентки академии госслужбы при президенте Российской Федерации Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.