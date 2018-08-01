Репрессии по 282-й. Эфир в 21:05

"Народные" статьи УК за экстремизм (280 и 282) стали одним из главных репрессивных инструментов власти: за репосты и лайки в соцсетях осуждены сотни людей, эти статьи все чаще используются для борьбы с инакомыслием. Как будет дальше развиваться антиэкстремистское закнодательство, и возможна ли его декриминализация?
Гости программы - журналист Борис Грозовский и Мария Кравченко, эксперт Информационно-аналитического центра «Сова». Эфир в 21:05.
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