Репрессии по 282-й. Эфир в 21:05

"Народные" статьи УК за экстремизм (280 и 282) стали одним из главных репрессивных инструментов власти: за репосты и лайки в соцсетях осуждены сотни людей, эти статьи все чаще используются для борьбы с инакомыслием. Как будет дальше развиваться антиэкстремистское закнодательство, и возможна ли его декриминализация?

Гости программы - журналист Борис Грозовский и Мария Кравченко, эксперт Информационно-аналитического центра «Сова». Эфир в 21:05.