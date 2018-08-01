Украинский боксер отказался от звания героя за победу над россиянином

Украинский боксер Александр Усик отверг идею присвоить ему звание героя страны за победу над россиянином Муратом Гассиевым. Об этом сообщает УНИАН.

Усик объяснил свое решение тем, что ему достаточно народного признания. "Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем… вот это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало", – заявил боксер на пресс-конференции в Киеве.

Усик после победы над Гассиевым в конце июля стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе. Президент Петр Порошенко назвал эту победу символом борьбы Украины. Премьер-министр страны Владимир Гройсман, в свою очередь, предложил присвоить Усику звание героя Украины.