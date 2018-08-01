США ввели санкции в отношении турецких министров

США ввели санкции в отношении двух министров Турции – главы МВД Сулеймана Сойлу и руководителя Минюста Абдулхамита Гюля. Вашингтон считает их причастными к преследованию американского священника Эндрю Брансона. Санкции введены в рамках "акта Магнитского" – он позволяет Министерству финансов США вводить ограничения в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека.

Американский священник Эндрю Брансон живет в Турции более 20 лет. В 2016 году он был задержан в рамках расследования попытки переворота. В конце июля его выпустили из тюрьмы и поместили под домашний арест. В Вашингтоне при этом ожидали, что Брансона депортируют на родину. Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями. Анкара в ответ заявила о готовности принять ответные меры.