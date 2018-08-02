Источники CNN: Иран готовит крупные военно-морские учения

Корпус Стражей Исламской революции в Иране готовит крупные военно-морские учения, в которых, по-видимому, будет отрабатываться тактика перекрытия Ормузского пролива – важнейшей нефтетранспортной артерии в мире. Таково мнение двух американских представителей, близких к разведсообществу, с которыми беседовал телеканал CNN.

Учения могут начаться уже в ближайшие два дня. "Мы наблюдаем повышенную активность ВМФ Ирана в Аравийском и Оманском заливах и вблизи Ормузского пролива. Мы пристально следим за развитием ситуации и намерены и впредь совместно с партнерами обеспечивать свободу судоходства и транспортировки коммерческих грузов в международных водах", – заявил представитель Пентагона.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив и Аравийское море; его ширина в самой узкой части не превышает 45 километров. Через пролив проходит до 20 процентов всей нефти, реализуемой на мировых рынках.

Учения пройдут на фоне эскалации напряженности в отношениях между Ираном и США. Ранний старт маневров – обычно они происходят осенью или зимой – вызывает беспокойство американских военных. В учениях будут задействованы свыше 100 быстроходных катеров, а также, вероятно, подразделения ВВС, сухопутных сил и ракеты класса "земля-вода". На настоящий момент у США в Персидском заливе есть только один крупный корабль, ракетный эсминец "The Sullivans". В зоне Залива, однако, развернуто большое число американских самолетов.