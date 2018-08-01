Подмосковный активист, осужденный за репост, объявил голодовку

В исправительной колонии номер 4 Белгородской области объявил сухую голодовку коломенский активист Валентин Соколов, которого в марте приговорили к восьми месяцам лишения свободы за посты в социальных сетях.

Адвокат Соколова рассказал правозащитному порталу "ОВД-Инфо", что осужденного отправляли в штрафной изолятор за то, что он ложится на кровать. У Соколова в позвоночнике титановая конструкция, из-за которой ему каждые два часа нужно лежать, и документы об этом поступили в колонию, подчеркнул защитник.

Валентина Соколова осудили по статье о возбуждении ненависти из-за "ксенофобных постов", которые он якобы публиковал в Фейсбуке и "Одноклассниках". Защита активиста настаивала, что аккаунты ему не принадлежали.

Соколов занимался проблемами экологии в Подмосковье и выступал против расширения мусорного полигона "Воловичи". Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.