Число россиян, хорошо относящихся к США, выросло в два раза

Число россиян, хорошо относящихся к США, выросло более чем в два раза, следует из опроса "Левада-центра".

На вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?", 39% респондентов выбрали ответ "В основном хорошо", хотя еще в мае, отвечая на этот же вопрос, такой вариант ответа выбирали 18% опрошенных.

Вместе с этим, заметно снизилось число россиян, относящихся к США "очень плохо": в мае их было 29%, сейчас – лишь 12%.

Социологи связывают это с итогами переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоялись в июле в Хельсинки.

Заметно улучшилось и отношение россиян к Европейскому союзу: сумма ответов "очень хорошо" и "хорошо" в отношении к ЕС выросла с 28% в мае 2018 года до 42% в июле. Напротив, доля негативных суждений ("в основном плохо" и "очень плохо") уменьшилась с 55% до 38%.

За серьезное улучшение отношений со странами Запада, расширение экономических, политических и культурных связей выступают 68% граждан России против 58% в марте, в то время как доля сторонников изоляции и противостояния с Западом сократилась за это же время с 30% до 21%.

Опрос "Левада-центра" был проведен с 19 по 25 июля в 136 населенных пунктах 52 субъектов Российской Федерации. В нем приняло участие 1600 человек.