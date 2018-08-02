Три российские биатлонистки самовольно переехали на Украину

Три российские биатлонистки, выступавшие за юниорскую сборную России, – Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко – переехали на Украину и планируют выступать за сборную этой страны. Вместе с ними уехал тренер Илья Лопухов.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что "хотел помочь россиянкам, поскольку они попали в сложную ситуацию". Он пообещал уже в этом сезоне решить вопрос с новыми документами для них.

При этом спортсменки не предупредили о своем отъезде Союз биатлонистов России. Член правления СБР Алексей Нуждов заявил по этому поводу, что будет добиваться введения санкций в отношении россиянок за самовольный переход в сборную Украины. "Мы официально ничего не знаем, никаких запросов не поступало, – утверждает Нуждов. – Соберем правление СБР и будем решать, как поступить. Мое отношение к этому отрицательное, я за карантин".

В свою очередь, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что биатлонистки "просто бегут от сегодняшнего президента СБР господина Драчева и его команды".

Это не первый случай, когда российские биатлонистки меняют спортивное гражданство. В 2004 году россиянка Дарья Домрачева перешла в сборную Белоруссии – как раз из-за конфликта с тогдашним главой СБР Александром Тихоновым. Впоследствии она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

В 2008 году из сборной России ушла Анастасия Кузьмина, переехав в Словакию. Позже она принесла этой стране три олимпийских золота.