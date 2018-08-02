Сенаторы США намерены усилить санкции против России

Сенаторы США представили законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы, аннексию Крыма, а также политику в Сирии. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Документ предполагает введение ограничительных мер против ряда российских политиков и олигархов. Санкции также затронут энергетический и финансовый секторы экономики, а также госдолг России.

Авторы законопроекта отметили, что санкционный режим будет ужесточаться до тех пор, пока президент России "не откажется от кибератак, не выведет войска из Украины и не прекратит попытки создавать хаос в Сирии". В Кремле новые меры США пока не комментируют.

В конце июле американский сенатор Боб Коркер пообещал ввести новые санкции в отношении России еще до ноября, а именно до промежуточных выборов в Конгресс США. Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов Кристофер Кребс незадолго до этого заявил, что в Вашингтоне опасаются очередного вмешательства Москвы в выборный процесс.