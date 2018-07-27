С офшорами, но без виз

Доброе утро!

Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски в квартире 56-летнего зубного врача Сергея Тараскина, который провозгласил себя "президентом СССР". Уголовное дело заведено по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Подробнее про Тараскина можно почитать тут, а новости такие:

В России появились офшоры, но скоро могут исчезнуть визовые центры – законопроект, предъявляющий к ним невыполнимые требования, внесен в Госдуму.

Российская делегация в ООН заверила, что все виновные в пытках в колониях понесут наказания. В Ярославле арестован седьмой обвиняемый по делу об избиении заключенного Евгения Макарова. Сам Макаров боится, что его убьют.

МИД России объявил арестованную в США Марию Бутину политзаключенной. Американские сенаторы обещают новые санкции против России в течение нескольких месяцев.

Сегодня в Евразии можно будет наблюдать полное лунное затмение (и чем вы южнее, тем лучше).

Что удумала Дума

Российская Госдума приняла в третьем чтении закон о создании офшоров на острове Русском в Приморье и на острове Октябрьский в Калининградской области. Зарегистрированные там компании будут считаться в России нерезидентами. Это идеально подходит для российских миллиардеров, попавших под западные санкции.

на острове Русском в Приморье и на острове Октябрьский в Калининградской области. Зарегистрированные там компании будут считаться в России нерезидентами. Это идеально подходит для российских миллиардеров, попавших под западные санкции. Сенаторы Косачев и Морозов внесли в Госдуму поправки в несколько законов, которые вводят обязательную МИДовскую аккредитацию для компаний-операторов визовых центров с жесткими условиями. Туроператоры говорят, что ни одна компания на этих условиях аккредитацию не получит, а люди останутся без виз.

с жесткими условиями. Туроператоры говорят, что ни одна компания на этих условиях аккредитацию не получит, а люди останутся без виз. Зато иностранные болельщики могут приезжать в Россию без виз до конца года – Госдума разрешила.

могут приезжать в Россию без виз до конца года – Госдума разрешила. Сегодня завершается весенняя сессия Госдумы, все разъедутся отдыхать, но разъедутся проинструктированными: президентская администрация посовещалась с депутатами-единороссами по поводу пенсионной реформы, ответила на шесть вопросов. Члены “ЕР”, не проголосовавшие за реформу, почувствовали на себе последствия: Наталье Поклонской единороссы предложили сдать мандат (она отказалась) и бойкотировали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о имуществе и доходах депутатов, которую она возглавляет. (Глава фракции Неверов, правда, все отрицает.) Сергей Железняк, не явившийся на голосование о пенсионной реформе, ушел с поста заместителя секретаря Генсовета партии. Еще несколько единороссов сдали партбилеты. Перестройка!

Не пытай старого, а пытай бывалого

Суд в Ярославле арестовал седьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии заключенного Евгения Макарова. Сам Макаров боится, что его убьют (передает ярославский омбудсмен Бабуркин).

Замминистра юстиции России Михаил Гальперин пообещал в ООН, что виновные в пытках будут преследоваться в судебном порядке. Минюст мол даже готовит законопроект, предусматривающий компенсации за плохое содержание в тюрьмах. На вопрос о пытках обвиняемых в рамках “Пензенского дела” российская делегация не ответила, но есть и другие кандидаты для обещанного судебного преследования:

В Калининградской области заведено уголовное дело об избиении заключенного (ему сломали 10 ребер с обеих сторон, врачи зафиксировали пневмоторакс).

64-летний Сергей Мохнаткин уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в архангельской колонии №21. История Мохнаткина, о котором в 2012 году знали все, а теперь забыли, изложена тут.

уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в архангельской колонии №21. История Мохнаткина, о котором в 2012 году знали все, а теперь забыли, изложена тут. Мосгорсуд не отпустил из-под стражи 18-летнюю Анну Павликову, которую обвиняют по делу “Нового величия”, а только сократил ей срок ареста с четырех месяцев до трех. В СИЗО у нее начались проблемы со здоровьем, ее не лечат, и по стандартам ООН это тоже пытки.

Россия, мягкая сила

Президент России встречается в Йоханнесбурге с другими участниками саммита БРИКС. Президент Турции , довольный отношениями с Москвой, пожаловался, что другие завидуют такой гармонии, а Путин пообещал Эрдогану сходить с ним в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять мясо из России. Президент США в этот момент грозил Эрдогану (в твиттере) “большими санкциями”, если власти Турции не освободят задержанного там американского пастора Эндрю Брансона.

встречается в Йоханнесбурге с другими участниками саммита БРИКС. Президент , довольный отношениями с Москвой, пожаловался, что другие завидуют такой гармонии, а Путин пообещал Эрдогану сходить с ним в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять мясо из России. Президент в этот момент грозил Эрдогану (в твиттере) “большими санкциями”, если власти Турции не освободят задержанного там американского пастора Эндрю Брансона. Сегодня Дональд Трамп проведет заседание Совета национальной безопасности по защите ноябрьских выборов. Американский сенатор Боб Коркер обещает еще до ноября ввести новые санкции в отношении России , а МИД РФ объявил арестованную в США Марию Бутину политзаключенной. По данным Bloomberg, лоббировать российские интересы в Вашингтоне этой “политзаключенной” помогал потомок Рокфеллера, скульптор Джордж О’Нил (Бутина будто бы даже передавала ему спасибо от своего “любимого президента”). Сам он говорит, что хотел только бороться с русофобией.

, а МИД РФ объявил арестованную в США политзаключенной. По данным Bloomberg, лоббировать российские интересы в Вашингтоне этой “политзаключенной” помогал потомок Рокфеллера, скульптор Джордж О’Нил (Бутина будто бы даже передавала ему спасибо от своего “любимого президента”). Сам он говорит, что хотел только бороться с русофобией. Как живут словацкие друзья российских “Ночных волков”, тоже воюющие с русофобией, можно посмотреть здесь.

Затмение, культурное и лунное

Из печатной версии нового номера журнала Forbes без ведома редакции исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых (арестованных в марте). Редакция подала заявление в прокуратуру (это нарушение закона о СМИ), собственник выключил в редакции свет, отрубил журналистам доступ к сайту и уволил главреда. Тут попытка понять, почему такие страсти.

без ведома редакции исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых (арестованных в марте). Редакция подала заявление в прокуратуру (это нарушение закона о СМИ), собственник выключил в редакции свет, отрубил журналистам доступ к сайту и уволил главреда. Тут попытка понять, почему такие страсти. С кино в России так же тяжело, как и с прессой, поэтому переехавший в Латвию “Артдокфест” решил перевезти в Ригу также и зрителей. Автобус, виза, проживание, все дела.

решил перевезти в Ригу также и зрителей. Автобус, виза, проживание, все дела. Что же до сегодняшнего полного лунного затмения, то оно будет самым продолжительным в этом столетии (до 1 часа 43 минут).

Пока не началось, почитайте про счастье

Клоун Слава Полунин объясняет, почему только дураки счастливы и как таким дураком стать. Здесь большое интервью с ним (только чтоб дочитать до конца, надо зарегистрироваться).

Художества. Разговор с эстонским режиссером и кинооператором Арво Ихо – в основном о Тарковском и “Сталкере”, но не только. Для баланса – интервью с каллиграфом Виктором Пушкаревым, создающим “современную старорусскую эстетику”.

О дьяволизации ростовщиков – глава из книги Елены Чирковой “От золотого тельца до “Золотого теленка”. Что мы знаем о литературе из экономики и об экономике из литературы”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок