С офшорами, но без виз

Доброе утро!
Сотрудники военной контрразведки ФСБ провели в Зеленограде обыски в квартире 56-летнего зубного врача Сергея Тараскина, который провозгласил себя "президентом СССР". Уголовное дело заведено по статье "Публичные призывы к экстремистской деятельности". Подробнее про Тараскина можно почитать тут, а новости такие:
- В России появились офшоры, но скоро могут исчезнуть визовые центры – законопроект, предъявляющий к ним невыполнимые требования, внесен в Госдуму.
- Российская делегация в ООН заверила, что все виновные в пытках в колониях понесут наказания. В Ярославле арестован седьмой обвиняемый по делу об избиении заключенного Евгения Макарова. Сам Макаров боится, что его убьют.
- МИД России объявил арестованную в США Марию Бутину политзаключенной. Американские сенаторы обещают новые санкции против России в течение нескольких месяцев.
- Сегодня в Евразии можно будет наблюдать полное лунное затмение (и чем вы южнее, тем лучше).
Что удумала Дума
- Российская Госдума приняла в третьем чтении закон о создании офшоров на острове Русском в Приморье и на острове Октябрьский в Калининградской области. Зарегистрированные там компании будут считаться в России нерезидентами. Это идеально подходит для российских миллиардеров, попавших под западные санкции.
- Сенаторы Косачев и Морозов внесли в Госдуму поправки в несколько законов, которые вводят обязательную МИДовскую аккредитацию для компаний-операторов визовых центров с жесткими условиями. Туроператоры говорят, что ни одна компания на этих условиях аккредитацию не получит, а люди останутся без виз.
- Зато иностранные болельщики могут приезжать в Россию без виз до конца года – Госдума разрешила.
- Сегодня завершается весенняя сессия Госдумы, все разъедутся отдыхать, но разъедутся проинструктированными: президентская администрация посовещалась с депутатами-единороссами по поводу пенсионной реформы, ответила на шесть вопросов. Члены “ЕР”, не проголосовавшие за реформу, почувствовали на себе последствия: Наталье Поклонской единороссы предложили сдать мандат (она отказалась) и бойкотировали заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о имуществе и доходах депутатов, которую она возглавляет. (Глава фракции Неверов, правда, все отрицает.) Сергей Железняк, не явившийся на голосование о пенсионной реформе, ушел с поста заместителя секретаря Генсовета партии. Еще несколько единороссов сдали партбилеты. Перестройка!
Не пытай старого, а пытай бывалого
Суд в Ярославле арестовал седьмого подозреваемого по делу об избиении в колонии заключенного Евгения Макарова. Сам Макаров боится, что его убьют (передает ярославский омбудсмен Бабуркин).
Замминистра юстиции России Михаил Гальперин пообещал в ООН, что виновные в пытках будут преследоваться в судебном порядке. Минюст мол даже готовит законопроект, предусматривающий компенсации за плохое содержание в тюрьмах. На вопрос о пытках обвиняемых в рамках “Пензенского дела” российская делегация не ответила, но есть и другие кандидаты для обещанного судебного преследования:
- В Калининградской области заведено уголовное дело об избиении заключенного (ему сломали 10 ребер с обеих сторон, врачи зафиксировали пневмоторакс).
- 64-летний Сергей Мохнаткин уже 12 дней держит голодовку и подвергается пыткам в архангельской колонии №21. История Мохнаткина, о котором в 2012 году знали все, а теперь забыли, изложена тут.
- Мосгорсуд не отпустил из-под стражи 18-летнюю Анну Павликову, которую обвиняют по делу “Нового величия”, а только сократил ей срок ареста с четырех месяцев до трех. В СИЗО у нее начались проблемы со здоровьем, ее не лечат, и по стандартам ООН это тоже пытки.
Россия, мягкая сила
- Президент России встречается в Йоханнесбурге с другими участниками саммита БРИКС. Президент Турции, довольный отношениями с Москвой, пожаловался, что другие завидуют такой гармонии, а Путин пообещал Эрдогану сходить с ним в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять мясо из России. Президент США в этот момент грозил Эрдогану (в твиттере) “большими санкциями”, если власти Турции не освободят задержанного там американского пастора Эндрю Брансона.
- Сегодня Дональд Трамп проведет заседание Совета национальной безопасности по защите ноябрьских выборов. Американский сенатор Боб Коркер обещает еще до ноября ввести новые санкции в отношении России, а МИД РФ объявил арестованную в США Марию Бутину политзаключенной. По данным Bloomberg, лоббировать российские интересы в Вашингтоне этой “политзаключенной” помогал потомок Рокфеллера, скульптор Джордж О’Нил (Бутина будто бы даже передавала ему спасибо от своего “любимого президента”). Сам он говорит, что хотел только бороться с русофобией.
- Как живут словацкие друзья российских “Ночных волков”, тоже воюющие с русофобией, можно посмотреть здесь.
Затмение, культурное и лунное
- Из печатной версии нового номера журнала Forbes без ведома редакции исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых (арестованных в марте). Редакция подала заявление в прокуратуру (это нарушение закона о СМИ), собственник выключил в редакции свет, отрубил журналистам доступ к сайту и уволил главреда. Тут попытка понять, почему такие страсти.
- С кино в России так же тяжело, как и с прессой, поэтому переехавший в Латвию “Артдокфест” решил перевезти в Ригу также и зрителей. Автобус, виза, проживание, все дела.
- Что же до сегодняшнего полного лунного затмения, то оно будет самым продолжительным в этом столетии (до 1 часа 43 минут).
Пока не началось, почитайте про счастье
- Клоун Слава Полунин объясняет, почему только дураки счастливы и как таким дураком стать. Здесь большое интервью с ним (только чтоб дочитать до конца, надо зарегистрироваться).
- Художества. Разговор с эстонским режиссером и кинооператором Арво Ихо – в основном о Тарковском и “Сталкере”, но не только. Для баланса – интервью с каллиграфом Виктором Пушкаревым, создающим “современную старорусскую эстетику”.
- О дьяволизации ростовщиков – глава из книги Елены Чирковой “От золотого тельца до “Золотого теленка”. Что мы знаем о литературе из экономики и об экономике из литературы”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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