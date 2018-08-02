В Италии освободили бывшего члена Совфеда, обвиненного в коррупции

Суд в Венеции освободил задержанного ранее бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого, обвиняемого российскими властями в коррупции. В ходе предварительного слушания по делу, которое состоялось в четверг, суд удовлетворил ходатайство защиты об освобождении его из-под стражи.

По словам адвоката Муро Анетрини, российская сторона в течение ближайших 40 дней может потребовать экстрадировать Кривицкого, предоставив доказательства по заведенному на него в России уголовному делу.

При этом в данный момент рассматривается запрос о предоставлении Кривицкому политического убежища во Франции.

Дмитрий Кривицкий в марте 2017 года был заочно арестован в России по обвинению в получении взятки в размере 15 миллионов рублей. Эпизод произошел в 2012 году, когда Кривицкий представлял Новгородскую область в Совете Федерации. C 1 марта 2017 года он находился в международном розыске, а недавно был задержан по запросу российской стороны в городе Кортина д'Ампеццо на севере Италии.

По словам адвоката Кривицкого, в Италии он скрывался от политического преследования за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал ввод войск и проведение военных операций на территории Украины незаконными, а предпринимаемые Россией меры – необоснованными.