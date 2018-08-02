Суд в Пскове запретил "Яблоку" участвовать в муниципальных выборах

Псковский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции о регистрации Геннадия Колесника в качестве кандидата от партии "Яблоко" на районных выборах. Из-за этого под угрозой срыва могут оказаться все муниципальные избирательные кампании партии в разных регионах страны. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Суд признал, что "Яблоко" не может выдвигать кандидатов региональным советом. По мнению главы псковского отделения партии Льва Шлосберга, своим решением суд признал недействующими несколько пунктов устава "Яблока" и запретил региональным советам выдвигать кандидатов в органы местного самоуправления. "Сделана ставка на зачистку политического поля. Необходимо отметить, что подобного подхода к избирательной системе в Псковской области ранее не было", – заявил Шлосберг. По мнению главы регионального отделения партии, возможность политической конкуренции "уничтожается с помощью судов". Решение в отношении своего кандидата "Яблоко" планирует оспорить в Верховном суде России.

В 2018 году региональный совет псковского "Яблока" выдвинул своих кандидатов на выборах в пяти районах области. Против регистрации каждого из них был подан административный иск со стороны конкурентов. В двух районных судах "Яблоко" выиграло процессы.

Ранее с выборов губернатора Псковской области снял свою кандидатуру выдвинутый партией "Яблоко" Виталий Аршинов. Такое решение он принял после разговора с исполняющим обязанности губернатора области Михаилом Ведерниковым.