Псков: кандидат от "Яблока" отказался от участия в выборах губернатора

В Пскове кандидат от партии "Яблоко" Виталий Аршинов отказался участвовать в выборах губернатора области. В партии такое решение объяснили "прямым криминальным давлением" и "высоким уровнем угроз". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Псковского регионального отделения "Яблока" Лев Шлосберг.

Политик заявил, что "выборов губернатора не будет". По словам Шлосберга, партия не останавливается и будет работать дальше. Как сообщает издание "Псковская лента новостей", Аршинов снял свою кандидатуру из-за того, что не получил ожидаемой поддержки от депутатов волостных и районных собраний.

Выборы губернатора Псковской области состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.