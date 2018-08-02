ЕСПЧ принял жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу на блокировку мессенджера Telegram в России. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. В уведомлении суда, которое опубликовал юрист, говорится, что рассмотрение дела начнется, "как только представится возможность".

Журналисты Александр Плющев и Олег Кашин пожаловались в ЕСПЧ на блокировку Telegram на территории России в апреле. По их словам, запрет на использование мессенджера нарушает право на частную жизнь, которое гарантирует статья 8 Европейской конвенции о защите прав человека.

6 апреля Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке Telegram по запросу ФСБ. 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о запрете мессенджера за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей.

Руководство Telegram отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в сервисе заявляют, что это технически невыполнимо.

Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.