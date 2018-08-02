Глава Нацразведки США: есть опасения вмешательства в выборы в Конгресс

Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что американское разведывательное сообщество опасается вмешательства в выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре. По его словам, Россия – не единственная страна, которая хочет влиять на демократические процессы.

При этом, отметил Коутс, американские спецслужбы продолжают наблюдать усилия Москвы с целью ослабить и разделить Соединенные Штаты. По данным главы Нацразведки США, для вмешательства Россия использует различные инструменты, как с ведома российских властей, так и со стороны частных лиц.

2 августа американские сенаторы представили законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы, аннексию Крыма, а также политику в Сирии. В конце июля политик Боб Коркер пообещал ввести новые меры в отношении России еще до ноября.

Вашингтон обвиняет Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, в том числе при помощи хакеров, СМИ и через соцсети. Москва обвинения в попытках повлиять на голосование в иностранных государствах отвергает.