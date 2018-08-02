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The Guardian: в посольстве США в Москве работала разведчица из РФ

Вход в посольство США в Москве

Среди сотрудников посольства США в Москве более десяти лет работала российская разведчица под прикрытием, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник в спецслужбах. По данным издания, россиянка могла заниматься шпионажем. Имя сотрудницы дипмиссии и ее должность газета не называет.

Утверждается, что женщину наняла Секретная служба США. У сотрудницы якобы был доступ к внутренней сети и электронной почте посольства. Газета считает, что предполагаемая шпионка могла получать секретную информацию, в том числе графики президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

В 2016 году следователи регионального отдела службы безопасности при американской миссии обратили внимание на частые встречи сотрудницы с представителями ФСБ России. The Guardian сообщает, что россиянку уволили без лишней огласки, чтобы не портить имидж Секретной службы США. Увольнение якобы произошло перед массовой высылкой американских дипломатов из России в 2017 году.

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