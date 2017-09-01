Дипломатический бумеранг

Госдепартамент США объявил в четверг о закрытии российского генерального консульства в Сан-Франциско и двух подразделений при российском консульстве в Нью-Йорке и при посольстве РФ в Вашингтоне. Согласно заявлению представителя госдепартамента, это решение было принято в ответ на недавнее требование российских властей сократить численность сотрудников американских дипломатических представительств в России более чем наполовину. США оставляют за собой право принять дальнейшие меры в этой области, и, как предупреждают американские аналитики, необдуманные действия Кремля могут повлечь более жесткий ответ Белого дома.

Паритет – таков ключевой тезис ответа Соединенных Штатов. Паритет в том, что касается масштабов дипломатического присутствия обеих стран на территории друг друга. В конце июля Москва потребовала от Вашингтона сократить численность американского дипломатического персонала в России на 755 человек до 455 – числа российских посольских и консульских работников, работающих в США. Так, с запозданием Кремль ответил на высылку из США в конце прошлого года 35 российских дипломатов и узаконивание Конгрессом режима санкций, введенных в наказание за поддержку Москвой сепаратистов на востоке Украины и вмешательство в президентские выборы в США. В лаконичном заявлении госдепартамент называет ответ российских властей "необоснованным и пагубным для двусторонних отношений", сообщает о том, что требование Москвы о сокращении численности консульств исполнено полностью и объявляет, что поскольку Кремль предложил принцип паритета, то Вашингтон в духе паритета сокращает до трех количество консульств России на территории США, а также прекращает работу двух дипломатических подразделений в Вашингтоне и Нью-Йорке, которые занимаются вопросами торговли. Причем, как говорится в заявлении, США сделали жест в адрес России, не сократив еще больше, до паритетного, число различных служб в российских диппредставительствах.

Во время специального брифинга, американские представители подчеркнули, что США не требуют общего сокращения численности российского дипломатического персонала. Те, кто работал в Сан-Франциско могут быть переведены в другие представительства России в США. Пресс-секретарь Белого дома сказала, что это решение было санкционировано президентом Трампом.

Этот шаг Белого дома свидетельствует о том, что Вашингтон не намерен уступать Кремлю и готов смириться с ухудшением отношений с Москвой. Если российское руководство беспокоит такая перспектива, то именно ему необходимо сделать жест в сторону Белого дома, считает Билл Померанц, заместитель директора Кеннановского института при Вильсоновском центре в Вашингтоне:

– Я думаю, это означает, что обмен ударами продолжается и сейчас совершенно непонятно, какая сторона первой решит, что пора остановится. Существует вероятность того, что российское руководство предпримет новые меры по сокращению американского дипломатического присутствия в России. Все это отражает общий уровень американо-российских отношений и, что немаловажно, свидетельствует, что заявления президента Трампа о намерении улучшить отношения с Россией не означают готовности США идти на уступки. Российская политика Вашингтона формируется госдепартаментом и американским правительством, казалось бы, вопреки заявлениям президента Трампа. Из этого можно сделать вывод, что Дональд Трамп не будет тем человеком, кто остановит движение двусторонних отношений по нисходящей или обмен колкостями. Этим человеком может быть только Путин.

– Можно предположить, какими практическими последствиями обернется это решение США?

– Практический результат очевиден: американцам будет сложнее получить визы на поездку в Россию, а россиянам будет труднее попасть в Соединенные Штаты вследствие сокращения численности персонала американских представительств. Но поскольку россияне гораздо больше заинтересованы в поездках в США, то пострадают, главным образом они. Рушится сама идея поддержания диалога между двумя странами, поскольку большие трудности появятся у тех, кому необходимо бывать в России и США по делам бизнеса, по научным или культурным обменам, - говорит Билл Померанц.

Подобный ответ со стороны США на действия Москвы был почти неизбежен. Но не исключено, что ниже этой точки отношения между двумя странами не опустятся, предполагает Ричард Вайтц, американский политолог, сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне:

Не исключено, что эта акция США будет последней в серии взаимных уколов

– Администрация Трампа, по крайней мере, госдепартамент считали, что они обязаны дать адекватный ответ на резкое сокращение американских диппредставительств в России. В таком контексте это выглядит соразмерным ответом, который, скорее всего, не вызовет необдуманной ответной реакции со стороны России. По крайней мере, так можно судить, исходя из первоначальной реакции Москвы. В Вашингтон только что прибыл новый российский посол. Не исключено, что эта акция США будет последней в серии взаимных уколов.

– Как вы объясняете, что президент Трамп, настаивающий на необходимости улучшения отношения с Москвой, одобрил, согласно заявлению Белого дома, эти меры?

– В данный момент способность президента Трампа маневрировать очень ограничена. Он едва ли может позволить некий дружественный шаг в отношении Кремля, например, не ответив на сокращение американских представительств в России. Он не сможет предпринять никаких крупных инициатив, не получив аванса со стороны Путина. Мне кажется, самым логическим ходом в такой ситуации для российского руководства были бы некие реальные шаги в направлении урегулирования ситуации на востоке Украины, хотя бы потому, что украинский кризис был одним из поводов для введения санкций. Дональд Трамп даже при всем желании мало что может сделать, чтобы улучшить отношения с Россией. В свою очередь у президента Путина есть все возможности развернуть эти отношения в другую сторону, если он желает этого, ­ - говорит Ричард Вайтц.

Решение закрыть консульство именно в Сан-Франциско могло быть не случайным. Американские эксперты в прошлом задавались вопросом зачем России нужны два консульства на Западном побережье в Сан-Франциско и Сэттле, расположенные сравнительно недалеко друг от друга в регионе, где находится база американской индустрии высоких технологий. Вот что говорит Стивен Бланк, американский военный эксперт, сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне:

Пропорционально численность работников российских консульств больше, чем служащих подобных учреждений, представляющих более крупные страны. Чем занимаются все эти люди?

– На Западном побережье базируется немало компаний, работающих на оборонный комплекс. В прошлом были случаи, когда консульство в Сан-Франциско служило базой для российского шпионажа. Мало того, хорошо известно, что российские консульства традиционно используются для ведения разведдеятельности. Пропорционально численность работников российских консульств больше, чем численность служащих подобных учреждений, представляющих более крупные страны. То есть для ведения обычной консульской или дипломатической деятельности не требуется таких крупных штатов. Чем занимаются все эти люди? Можно предположить, что их деятельность заключается в другом.

– Кто, как вы считаете, скорее всего, окажется в проигравших, если Москва и Вашингтон будут следовать этой стратегии "поддержания паритета" и в будущем?

– Россиянам требуется диалог с Соединенными Штатами в гораздо большей мере, чем США. Конечно, было бы замечательно, как говорит президент Трамп, если бы могли наладить сотрудничество с Россией, но у нас нет сейчас никакого фундамента для этого сотрудничества, при этом господин Путин настроен на ведение войны с Западом, если не с помощью пушек, то другими способами. И я полагаю, что необходимо дать ему почувствовать, что цена такого поведения будет непомерной, - говорит Стивен Бланк.

Консульство в Сан-Франциско и подразделения при консультсве в Нью-Йорке и посольстве в Вашингтоне должны быть закрыты в течение суток - до 2-го сентября. Глава МИД Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсеркетарем США Рексом Тиллерсном по телефону и заявил, что реакция российской стороны последует после того, как принятые США меры "будут изучены". Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пообещал, что российская реакция будет "адекватной", а занимающий аналогичную должность в Совете Федерации Андрей Климов предположил, что ответные меры не обязательно будут зеркальными.