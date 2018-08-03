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Минюст готовит механизм ликвидации "вредных" американских НКО

Американский флаг

Российское Министерство юстиции готовит механизм ликвидации финансируемых из США некоммерческих организаций, действия которых, по мнению властей, наносят ущерб России.

Проект соответствующего документа опубликован на официальном портале нормативных актов. Из него, в частности, следует, что организацию можно будет признать "вредоносной" на основании данных, полученных от органов исполнительной власти, федерального надзора и прокуратуры.

Публичное обсуждение закона должно закончиться 14 августа. Из документа следует, что он распространяется на "неопределенный круг лиц".

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в беседе с "Ведомостями" подчеркнул, что закон о ликвидации "вредных" организаций, механизм действия которого уточняют поправки минюста, был принят еще в 2012 году и с тех пор ни разу не применялся.

Адвокат "Агоры" Рамиль Ахметгалиев предположил, что новый закон может быть демонстративной акцией против Вашингтона, связанной с арестом Марии Бутиной, которую обвиняют в незаконном лоббировании интересов России.

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