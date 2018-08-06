Заграница нам поможет. Владимир Абаринов – о летучих обезьянах

Удивительное время настало в Вашингтоне! Президент США продолжает утверждать, что история с российским вмешательством в выборы – выдумка демократов, а его подчиненные устраивают в Белом доме брифинг, чтобы предупредить американцев: угроза вмешательства была и остается реальной. Такое впечатление, что должностные лица, отвечающие за национальную безопасность, вняли мудрому совету булгаковского героя: "На Сивцев Вражке не возражают!"

Вообще из афоризмов президента на российскую тему получилась бы недурная пьеса абсурда. Например, ухватившись за нарочито вызывающую фразу своего адвоката Руди Джулиани "Я полистал федеральный уголовный кодекс и не нашел такого преступления, как сговор", Дональд Трамп пишет в Twitter: "Сговор – не преступление, но это неважно, потому что никакого сговора не было!"

Еще интереснее то, что высказывания президентов США и России совпадают едва ли не дословно. Можно подумать, шпаргалки им пишут в одном кабинете. На первых президентских дебатах с Хиллари Клинтон кандидат Дональд Трамп, кивая на своего оппонента, говорил: "Она твердит: "Россия, Россия, Россия", но я не... может, и она. То есть это могла быть Россия, но мог быть и Китай. Это могла сделать куча народу. Мог сделать какой-нибудь малый в 400 фунтов весом, сидя на своей койке" (вариант: "сидя в своем доме в Нью-Джерси").

А это Путин (интервью NBC News): "Знаете, сколько таких специалистов? Они сделают так, что это с вашего адреса домашнего, ваши дети послали, младший ваш ребенок трехлетнего возраста, так все организуют, что это ваша девочка трехлетняя совершила эту атаку". У Мегин Келли, которая брала у Путина интервью, дочери тогда было шесть лет, младшему сыну пять ("Только один прокол – он спутал пол ребенка. Он назвал дитя девочкой, а в остальном – виртуозная работа").

Не все так примитивно, конечно. Дональд Трамп начинал с полного отрицания вмешательства России в выборы. Особенно настойчиво – сразу после голосования, несмотря на однозначный доклад разведки. Понятно почему: не хотел ставить под сомнение свою победу. Это было заметно и в Хельсинки. Все рассуждения о вмешательстве и сговоре Трамп сводил к одному: я блистательно выиграл, а Хиллари позорно проиграла и ради собственного оправдания выдумала фейк про сговор.

Смута, брожение умов и сомнение в демократических институтах – именно это и нужно заокеанской Бастинде, насылающей на Изумрудный город стаи летучих обезьян-троллей

Трамп сменил руководство ЦРУ и ФБР, но и его назначенцы, разобравшись, стали настаивать на том, что вмешательство России – неоспоримый факт. Отрицать было уже неприлично, и президент занял новую позицию: вмешательство имело место, хотя и не повлияло на результат выборов, а сговора не было, и спецпрокурор Роберт Мюллер даром тратит народные деньги на свою "фальшивую охоту на ведьм". Более того: "Меня очень беспокоит, что Россия будет рьяно бороться за влияние на приближающиеся выборы. Учитывая тот факт, что никакой другой президент не был к России жестче меня, они будут всячески подыгрывать демократам. Они ни за что не хотят Трампа!"

Ход совсем неглуп. Теперь, если Республиканская партия потеряет на промежуточных выборах места в Конгрессе, можно будет обвинить в этом Россию. Собственно, почему бы Кремлю и не подыграть демократам на этот раз? В конце концов, как сказал директор Национальной разведки Дэн Коутс, цель Москвы – "ослабить и рассорить Америку". Смута, брожение умов и сомнение в демократических институтах – именно это и нужно заокеанской Бастинде, насылающей на Изумрудный город стаи летучих обезьян-троллей.

Последний резкий поворот российского сюжета поставил бы в тупик любого драматурга. Трамп потребовал в Twitter от министра юстиции Джеффа Сешенса немедленно закрыть расследование Мюллера, который делает "грязную работу" и "марает страну". А New York Times в тот же день сообщила, ссылаясь сразу на трех информаторов, что президент вопреки мнению своих адвокатов рвется дать показания спецпрокурору, потому что не чувствует за собой никакой вины и уверен в своем даре убеждения оппонента. Здесь стоит отдать Трампу должное: это лучший способ оправдаться. Но адвокаты боятся, что опытный Мюллер расставит ловушки и темпераментный президент угодит в какую-нибудь из них.

Если внимательно ознакомиться с комментариями Владимира Путина, то окажется, что и он отступил от первоначальной позиции. Президент России теперь не называет обвинения во вмешательстве, как прежде, "ерундой" и "бредом". Он допускает, что отдельные граждане РФ, занимающиеся "мелким бизнесом" (это, вероятно, о Евгении Пригожине), могли заниматься хакингом и троллингом в ходе президентской кампании в США, но российское государство к этому не имеет никакого отношения.

В создавшейся ситуации, что бы ни выяснил спецпрокурор Мюллер, все пойдет на пользу Путину. Не было сговора – хорошо, был – еще лучше. Плохого пиара не бывает.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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