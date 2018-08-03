На президентских выборах в Зимбабве победил Эммерсон Мнангагва

На президентских выборах в Зимбабве победил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. По данным центральной избирательной комиссии страны, он набрал более 50 процентов голосов. У кандидата от оппозиции – Нельсона Чамиза – 47 процентов.

Мнангагва после оглашения результатов выборов призвал жителей страны объединиться. Чамиза, в свою очередь, заявил о фальсификациях и потребовал пересмотра результатов голосования.

Ранее в Зимбабве также прошли парламентские выборы. Победу одержала правящая партия, которой руководит Мнангагва. В столице страны произошли столкновения с военными. Шесть человек погибли, более 10 пострадали. Международное сообщество выразило обеспокоенность ситуацией.

Это были первые выборы в Зимбабве без участия Роберта Мугабе. Он правил страной почти сорок лет, но в прошлом году его вынудили уйти в отставку.