В Барнауле заведено уже третье уголовное дело за шутки про религию

В Барнауле заведено уже третье за месяц уголовное дело за шутки про религию.

33-летний житель Барнаула Андрей Шаршенин прислал в редакцию "Дождя" материалы дела, заведенного на него по статье "возбуждение ненависти или вражды". Следователи посчитали уголовно наказуемыми карикатуры, которые мужчина сохранил на своей странице "ВКонтакте". На одной из них священник, которому прихожанин признается в грехе поедания санкционных продуктов, накладывает на него епитимью и просит десять раз прочитать "Крым наш". На другой Иисус спрашивает у Патриарха Кирилла "который час?", намекая на дороговизну наручных часов главы РПЦ.

Несмотря на то, что карикатуры не внесены Роскомнадзором в список запрещенных материалов, к Шаршенину пришли с обыском и изъяли у него всю технику. Также следователи угрожают ему принудительным лечением в психиатрической клинике – об этом рассказала другая обвиняемая в экстремизме жительница Барнаула, 23-летняя Мария Мотузная, поддерживающая с Шаршениным связь.

На саму Мотузную, как уже сообщало Радио Свобода, уголовное дело заведено сразу по двум статьям: "возбуждение ненависти или вражды" и "оскорбление чувств верующих". Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Мотузная опубликовала в Твиттере страницы из дела – оно также связано с шуточными картинками, выложенными "ВКонтакте". А в пятницу стало известно, что заявившие на нее в полицию студентки Академии госслужбы при президенте РФ Анастасия Битнер и Дарья Исаенко, написали еще одно заявление – якобы по факту угроз со стороны Мотузной. "Угроз не было, я лишь делилась новостями о них на своей странице, – утверждает Мотузная. - И о заявлениях я узнала случайно. Полиция молчит, видимо, чтобы в суде это предъявить и изменить мне меру пресечения. Так что в понедельник (в этот день в Барнауле пройдет суд над Мотузной - прим.) я, вероятнее всего, сяду в СИЗО".

Еще одно барнаульское дело по статье "оскорбление чувств верующих" заведено на 19-летнего студента Даниила Маркина. На одной из картинок с его страницы "ВКонтакте", на которых основано обвинение, изображен персонаж сериала "Игра престолов" Джон Сноу в образе Иисуса на кресте. Заявление в полицию на Маркина написали те же студентки академии при президенте РФ, что и на Мотузную.