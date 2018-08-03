В Канаде покончил с собой тату-модель и актер "Зомби-бой"

В канадском Монреале в своем доме найден мертвым Рик Дженест, более известный как "Зомби-бой" – человек с самым большим количеством в мире татуировок на теле с изображением костей и насекомых. В общей сложности у него их было 315.

По предварительной версии, Дженест совершил самоубийство. Полиция уже опросила его близких, и все они подтвердили, что Рик испытывал психологические проблемы.

Прозвище "Зомби-бой" Дженест получил из-за страсти к татуировкам с изображением человеческих костей. Первую он сделал в 15 лет, а в последствии покрыл тату более 90 процентов своего тела. В связи с этим Дженест дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса.

Наибольшую же известность принесла ему роль в клипе американской поп-звезды Леди Гаги "Born This Way", который появился на экранах в 2011 году. После этого Дженест снялся в нескольких художественных фильмах.

Леди Гага уже выразила соболезнования всем поклонникам "Зомби-боя", написав в Твиттере, что чувствует себя "более чем опустошенной". Она также призвала своих фанатов помогать тем, кто испытывает психологические проблемы, и не стесняться самим обращаться за помощью.

Дженест не дожил шесть дней до своего 33-летия.

Перед смертью он опубликовал у себя в соцсетях стихотворение об "узких вратах смерти", которое, вероятно, написал сам.