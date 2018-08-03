Я люблю тебя. Эфир в 19.05

Расторгуев: охота за реальностью. Жизнь как цена работы. Что произошло со съемочной группой в ЦАР и кто виноват?

Расторгуев как лучший документалист современности. “Чистый четверг”, “Мамочки”, “Жар нежных”, “Я люблю тебя”. За что режиссера уволили с Ростовской телестудии? Расторгуев как продюсер (“Срок”, “Реальность”, “Мой друг Борис Немцов”) и политический активист.

Евгений Гиндилис, кинопродюсер; Александр Черкасов, правозащитник, член правления Международного Мемориала; Виталий Манский, режиссер документального кино, продюсер, президент фестиваля “Артдокфест”; Любовь Аркус, главный редактор журнала “Сеанс”, продюсер; Марина Разбежкина, режиссер, руководитель мастерской документального кино; Зося Родкевич, режиссер документального кино.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова