Право первой новости. Ислам Текушев – о чеченском Instagram

Скромные медиавозможности чеченского аналога социальной сети Instagram, мобильного приложения Mylistory, созданного в ответ на закрытие аккаунтов Рамзана Кадырова, так и не обеспечили главе Чечни дигитальное импортозамещение. По моим подсчетам, после блокировки аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook его аудитория сократилась более чем на миллион человек. Кадырова прогнали из социальных сетей в декабре 2017 года, на пике его популярности в качестве блогера. Вслед за своим руководителем "западные" социальные сети покинули многие чеченские чиновники и общественные деятели.

На замещение прерванной связи с глобальным миром, как сообщалось, были брошены лучшие умы. Создание национальной социальной сети немедленно получило всенародную поддержку и широко освещалось в чеченской прессе. Но даже чеченские чиновники, спешно зарегистрировавшиеся на новой платформе, не стали активными пользователями Mylistory, а число подписчиков Кадыровых едва достигло несколько десятков тысяч, рекрутированных в основном все из того же окружения главы Чечни. Еще в 2016 году журналист газеты The Wall Street Journal Томас Гроув назвал Instagram Кадырова "политическим инструментом", который глава Чечни использует не только для распространения своего влияния, но и как средство для организации травли и репрессий далеко за пределами Чечни. В частности, в статье отмечалось, что над профилем главы Чечни работает целая команда специалистов, работу которой координирует председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Кадыров завел аккаунт в Instagram в ноябре 2013 года. За четыре года посты в социальных сетях стали едва ли не основным источником информации о Чечне, а главным брендом новостей из Грозного был глава республики, который задавал тон дискуссий всем остальным участникам околочеченского медиапространства. Политические хештеги #Россия, #Чечня, #Путин, #Кадыров постепенно дополнились нейтральными – #Футбол, #Спорт. Кадыров призывал вести здоровый образ жизни, соблюдать нормы ислама и проводить время с пользой для "общества". Из сообщений Instagram общественности становилось известно о решениях главы Чечни, его аккаунты превратились в главный источник информации для подконтрольных Кадырову СМИ. Действовало жесткое правило: право первой новости было закреплено за Кадыровым. Это правило позволяло, во-первых, увеличивать число подписчиков, а во-вторых – диктовать новостной контент из республики для всех журналистов, в том числе и московских.

Кадыров и Instagram хорошо сработались

К моменту блокировки аккаунта Кадырова в Instagram на него было подписано свыше двух миллионов пользователей. Подобным количеством фолловеров среди российских политиков может похвастаться разве что Дмитрий Медведев, набравший около 2,5 млн "виртуальных друзей". Для сравнения: у пресс-секретаря Кадырова Альви Каримова – несколько десятков подписчиков, у Магомеда Даудова – 165 тысяч, у телеканала "Грозный" – чуть больше 80 тысяч. На аккаунт руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики подписались всего 504 подписчика.

Помимо странички в Instagram Кадыров открыл аккаунты в других популярных социальных сетях, первым делом – в "Живом журнале". Последним сетевым ресурсом, куда пришла "виртуальная Чечня", стал мессенджер Telegram. За первые месяцы существования аккаунтов Кадырову направили несколько тысяч жалоб, просьб, даже мольбы о помощи. Обращения приходили не только из Чечни, но и из других регионов России, как и из-за рубежа. Обращений было так много, что Кадыров был вынужден создать для них специальный почтовый ящик. Одним словом, Кадыров и Instagram хорошо сработались: Instagram пополнял бюджет за счет чеченских подписчиков по всему миру, а Кадыров динамично расширял аудиторию на Северном Кавказе и за его пределами.

Как талантливый пиарщик, Кадыров периодически провоцировал конфликтные ситуации, поскольку понимал, что социальные сети питаются скандальными новостями. Напомню один громкий случай: конфликт с российским спортсменом, чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Федором Емельяненко, который высказался о недопустимости проведения детских боев в Грозном. Известны также случаи, когда Кадыров реагировал на посты подписчиков самым неординарным способом – вплоть до того, что просил неприятелей оставить номера телефонов для связи. Так случилось, например, с муниципальным депутатом городского округа Черноголовка Борисом Ечмаевым, комментарий которого не понравился чеченскому лидеру.

Активность Кадырова и его соратников в социальных сетях и мессенджерах не ограничивалась одним лишь пиаром и распространением новостей: "гвардейцы" главы Чечни мониторили социальные сети, а также другие средства коммуникации, выявляя "несогласных" по всей России. Именно через социальные сети Кадыров объявлял своим сторонникам, кого нужно рассматривать как очередного врага. Аккаунт Кадырова превратился в оружие гибридной войны. Хорошим примером служит обращенный к мусульманам призыв Кадырова к актам возмездия в разных частях мира: он публично метил свои жертвы через Instagram, делая их мишенями для фанатиков.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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