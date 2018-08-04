Reuters: США "очень холодно" встретили предложения России по Сирии

Спустя три дня после встречи Путина и Трампа в Хельсинки, глава российского Генштаба Валерий Герасимов направил своему американскому коллеге Джозефу Данфорду "тайное письмо", в котором перечислил предложения российских властей по восстановлению Сирии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на имеющийся в распоряжении агентства правительственный документ, в котором излагается суть письма.

В частности, Герасимов предложил Вашингтону сотрудничество в восстановлении разрушенной инфраструктуры тех районов Сирии, которые уже контролируются властями режима Башара Асада.

В Вашингтоне, утверждает Reuters, предложение было встречено "очень холодно". В служебной записке, также имеющейся в распоряжении агентства, отмечается, что поддерживать подобные действия Вашингтону стоит только в том случае, если для Сирии будет найдено "политическое решение кризиса, подразумевающее проведение независимых выборов под контролем ООН".



В военном командовании США комментировать информацию о письме Герасимова отказались, сославшись на договоренность о засекреченности переговоров. "В соответствии со сложившейся практикой оба генерала согласились хранить конфиденциальность", — заявила пресс-секретарь командования Пола Данн.

В свою очередь, в министерстве обороны России подтвердили, что начальник Генштаба направил письмо Данфорду по конфиденциальному каналу связи. Одновременно с этим в ведомстве разочарованы "неспособностью американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон".