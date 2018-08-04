"Мемориал" признал 29 "Свидетелей Иеговы" политзаключенными

Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными и призвал немедленно освободить 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме.

В 2017 году Верховный суд России признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. С того времени, по данным "Мемориала", 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. Большинству из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, еще шесть – под домашним арестом.

Почти всех арестованных обвиняют по статье "организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Максимальный наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

"Мемориал" отдельно отмечает, что в решении Верховного суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".

Единственное действие "Свидетелей Иеговы", которое было объявлено судом "экстремистским", – это распространение ранее запрещенной российскими судами религиозной литературы. Однако эти запреты, как отмечает "Мемориал", "основывались на приписывании "Свидетелям Иеговы" возбуждения религиозной розни в связи с их уверенностью в правильности своей веры, что является естественным свойством любой религии".