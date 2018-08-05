ОВД-Инфо: ФСБ завела новое дело на автора проукраинских стихов

Управление ФСБ по Орловской области завело уголовное дело на автора проукраинских стихов Александра Бывшева. Его подозревают в призывах к экстремистской деятельности через интернет, сообщает портал "ОВД-Инфо".

Всего на Бывшева заведено шесть уголовных дел. Пять из них возбудили из-за его творчества. Еще одно - за воспрепятствование правосудию – на бывшего учителя завели из-за общения с журналистами и публикации подробностей из зала суда.

После аннексии Крыма в 2014 году школьный учитель и автор стихов Александр Бывшев занял проукраинскую позицию. После публикации в социальной сети "ВКонтакте" стихотворения "Украинским патриотам" поэта внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В конце мая суд в Орле ужесточил приговор Бывшеву за стихотворения под названием "На независимость Украины". Вместо 330 часов обязательных работ ему назначили 400 часов и лишили права работать в школе.