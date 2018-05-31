Суд в Орле ужесточил приговор поэту Бывшеву

Суд в Орле ужесточил приговор поэту и бывшему учителю Александру Бывшеву за стихотворения под названием "На независимость Украины". Вместо 330 часов обязательных работ ему назначили 400 часов и лишили права работать в школе. Об этом сообщает сайт "Гражданский форум".

Суд объединил приговор 2018 года с приговором 2015 года, тогда поэту назначили полгода исправительных работ за стихотворение "Украинским патриотам". Бывшеву засчитали срок отбытия предыдущего наказания. Таким образом, суд уменьшил количество часов обязательных работ до 100.

9 апреля Бывшев был приговорен к 330 часам обязательных работ за стихи "На независимость Украины". Некоторые произведения поэта признаны в России экстремистскими. Бывшева судили уже четыре раза. В отношении него возбуждали дела, в частности, за стихотворения "Русский дух" и "Могучая куча".