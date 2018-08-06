Прокуратура не требовала блокировки миллионов IP-адресов из-за Telegram

Генеральная прокуратура России не давала разрешение на ограничение доступа к миллионам IP-адресов для блокировки мессенджера Telegram. Об этом говорится в возражении ведомства в рамках разбирательства по иску, который рассматривает суд в Москве, пишут "Ведомости".

Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

По официальным данным, решение о блокировке сайта приняли на основании распоряжения Генпрокуратуры от 16 апреля. Но в документе, который поступил в суд, говорится, что в требовании ведомства речи о блокировке IP-адреса истца не шло. В нем говорилось об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, которые пропагандируют запрещенные в России террористические организации, а также к четырем страницам по обходу блокировок.

Адвокат истца считает, что если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов, которые не указаны в ее решении, Роскомнадзор превысил свои полномочия.

13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.