Размещение истребителей Су-35С на Итурупе вызвало протест Японии

Правительство Японии выразило России протест в связи с размещением на острове Итуруп российских истребителей Су-35С. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Протест был выражен Министерству иностранных дел России через японское посольство в Москве. Действия России, заявил Ёсихидэ Суга, "идут вразрез с позицией Японии и вызывают глубочайшие сожаления". Однако, Токио, по его словам, продолжит активный диалог с Москвой для решения вопроса принадлежности четырех островов Курильской гряды и заключения мирного договора.

Истребители Су-35С были размещены в аэропорту Ясный на острове Итуруп на прошлой неделе, сообщило ТАСС.

17 июня правительство Японии выразило сожаление в связи с запланированными на острове ракетными стрельбами. Российская сторона в ответ заявила, что учения проводятся на национальной территории.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны, когда Советский Союз присвоил себе принадлежавшие Японии территории. Проблема статуса этих островов остается главным препятствием на пути к заключению мирного договора. Россия настаивает на своем суверенитете над островами. Япония заявляет о своих правах на них.