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В результате землетрясения в Индонезии погибли более 90 человек

Иностранные туристы покидают остров Ломбок после землетрясения, 6 августа 2018 года

По крайней мере 91 человек погиб, сотни получили ранения в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,9 вызвало разрушения домов и перебои с электричеством. Подземные толчки ощущались также на соседнем острове – Бали.

Ломбок пользуется большой популярностью среди иностранных туристов. Власти начали их эвакуацию.

29 июля в результате другого землетрясения на острове погибли 17 человек, сотни получили ранения.

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