В результате землетрясения в Индонезии погибли более 90 человек

По крайней мере 91 человек погиб, сотни получили ранения в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.
Землетрясение магнитудой 6,9 вызвало разрушения домов и перебои с электричеством. Подземные толчки ощущались также на соседнем острове – Бали.
Ломбок пользуется большой популярностью среди иностранных туристов. Власти начали их эвакуацию.
29 июля в результате другого землетрясения на острове погибли 17 человек, сотни получили ранения.
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