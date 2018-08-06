В результате землетрясения в Индонезии погибли более 90 человек

По крайней мере 91 человек погиб, сотни получили ранения в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 6,9 вызвало разрушения домов и перебои с электричеством. Подземные толчки ощущались также на соседнем острове – Бали.

Ломбок пользуется большой популярностью среди иностранных туристов. Власти начали их эвакуацию.

29 июля в результате другого землетрясения на острове погибли 17 человек, сотни получили ранения.