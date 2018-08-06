Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" вышел на свободу

Предполагаемый лидер хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев вышел на свободу из следственного изолятора "Лефортово". Об этом RNS сообщила помощница судьи Лефортовского районного суда Москвы Елена Бычкова.

Аникеева в пятницу выпустили из-под стражи из зала суда, — сказала Бычкова. Это произошло после того, как срок его заключения пересчитали по новому закону, который приравнивает один день в СИЗО к полутора дням в колонии.

В июле прошлого года Аникеева приговорили к двум годам лишения свободы. После задержания в 2016 году он признал вину, пошел на сделку со следствием и назвал имена двух других участников хакерской группы Александра Филинова и Константина Теплякова. Позднее их приговорили к трем годам колонии.

В декабре суд отклонил его ходатайство об условно-досрочном освобождении и о замене оставшегося срока штрафом.Срок тюремного наказания Владимира Аникеева истекал 8 ноября.

По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете. Среди возможных потерпевших от действий хакеров называли пресс-секретаря главы правительства России Наталью Тимакову.