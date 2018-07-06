Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд пересмотрит отказ в УДО лидеру хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Владимир Аникеев

Президиум Мосгорсуда удовлетворил жалобу адвокатов лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева на отказ в условно-досрочном освобождении. По ходатайству прокуратуры коллегия судей отправила материалы дела на новое рассмотрение .

Аникеев выступил в суде по видеосвязи. Он просил суд удовлетворить жалобу.

12 января Лефортовский суд Москвы отказал Аникееву в условно-досрочном освобождении. Жалоба Аникеева прошла через все вышестоящие инстанции, и в апреле Верховный суд России обязал президиум Мосгорсуда пересмотреть решение.

Лидер "Шалтай-Болтая" также просил заменить оставшийся ему срок штрафом, но и в этом ему тогда отказали.

В июле минувшего года Аникеева приговорили в двум годам лишения свободы. Еще двое обвиняемых по делу "Шалтая-Болтая" – Александр Филинов и Константин Тепляков –​ получили по три года колонии.

По версии следствия, группа хакеров "Шалтай-Болтай", или "Анонимный интернационал", специализировалась на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ – для последующей продажи данных в интернете.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG