Погибшим в ЦАР журналистам присуждена премия "Редколлегия"

Погибшим в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российским журналистам Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко посмертно присуждена премия "Редколлегия".

Как говорится в сообщении организаторов премии, это ещё одна возможность (пусть и запоздалая) отметить "замечательную работу Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко: их особый вклад в российскую журналистику". Денежный эквивалент премии будет передан семьям погибших.

До этого режиссер Александр Расторгиев посмертно был награжден премией неигрового кино "Лавровая ветвь".

Джемаль, Радченко и Расторгуев были убиты в конце июля. Они снимали документальный фильм о работе российской "частной военной компании Вагнера" в Центральноафриканской Республике. По одной из версий, на машину журналистов напали с целью ограбления.

Ежемесячная премия "Редколлегия" для поддержки независимых журналистов в России была учреждена фондом "Среда" Бориса Зимина в 2016 году.