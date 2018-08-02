Расторгуев посмертно награжден кинопремией "Лавровая ветвь"

Погибший в Центральной Африке режиссер Александр Расторгуев посмертно награжден национальной премией в области неигрового кино "Лавровая ветвь". Совет кинопремии единогласно присудил её документалисту за "вклад в кинолетопись".

Расторгуев входил в жюри "Лавровой ветви". Режиссер дважды становился лауреатом кинопремии.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской Республике убиты журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они прилетели в эту страну 27 июля, чтобы снять документальный фильм о работе "ЧВК Вагнера" для "Центра управления расследованиями" (ЦУР), одного из проектов Михаила Ходорковского, и должны были вернуться в Россию 18 августа.

Гибель группы подтвердили в посольстве России, миссии ООН в ЦАР, а чиновниками африканской страны. По одной из версий, автомобиль с Джемалем, Расторгуевым и Радченко расстреляли неизвестные люди в ночь на понедельник на блокпосту недалеко от столицы ЦАР Банги. В живых остался только водитель. Тела убитых в журналистов будут доставлены в Россию 4 августа.