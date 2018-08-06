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Профсоюз в Венесуэле сообщил о задержании 11 журналистов

A criminal investigator looks for evidence in a building after an explosion in Caracas, Venezuela

После покушения на президента Венесуэлы задержаны 11 журналистов. Как сообщили в местном Национальном союзе работников печати, речь идет о сотрудниках венесуэльских, испанских и аргентинских изданий. Еще нескольких журналистов избили и ограбили. Организация потребовала наказать ответственных.

Ранее в МВД Венесуэлы говорили о шести задержанных.

Покушение на Николаса Мадуро было совершено в субботу на военном параде в Каракасе. По данным спецслужб, для атаки были использованы дроны, которые взорвались в воздухе. Семь человек получили ранения, сам Мадуро не пострадал. В Венесуэле утверждают, что к теракту причастны также власти соседней Колумбии. В Боготе обвинения назвали безосновательными.

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