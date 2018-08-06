Евросоюз заблокирует санкции США в отношении Ирана и будет защищать интересы европейских компаний в Иране. Об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Фредерики Могерини и министров финансов Франции, Германии и Великобритании. Брюссель считает необходимым сохранить так называемую иранскую ядерную сделку, говорится в документе.

7 августа в Евросоюзе вступает в силу "блокирующий статут". Он позволяет компаниям ЕС не соблюдать экстерриториальные американские санкции и получать компенсацию вызванных ими убытков. Статут также аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений.

Ранее о вероятном возобновлении с 6 августа санкций в отношении Ирана сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

В мае президент США обвинил Иран в пособничестве терроризму и объявил о выходе из ядерной сделки. Тогда же Дональд Трамп заявил о восстановлении всеобъемлющих санкций против Тегерана. Евросоюз категорически отказался разрывать соглашение с Ираном и присоединяться к санкционному режиму.