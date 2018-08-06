Гражданку Германии приговорили к пожизненному заключению в Ираке

Уголовный суд в Багдаде приговорил гражданку германии Надию К. к пожизненному заключению за членство в террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает Deutsche Welle. Решение может быть обжаловано.

Мать Надии К., гражданка Германии марокканского происхождения, в январе была приговорена к смертной казни. Иракский суд признал её виновной в преступлениях, которые она совершила будучи участницей "Исламского государства". Позднее суд заменил ей казнь на пожизненное заключение.

Как отмечает Deutsche Welle, в 2014 году мать и дочь через Турцию уехали в контролируемый джихадистами район Сирии. Затем они перебрались в Мосул. После освобождения города их задержали иракские военные.

В декабре 2017 года Ирак объявил о победе над "Исламским государством", которое в 2014 году контролировало почти треть

страны. Группировка была изгнана из всех населенных пунктов, которые когда-то контролировались ею по обе стороны иракско-сирийской границы.