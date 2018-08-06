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Взрыв в пригороде Болоньи: есть пострадавшие

Взрыв в пригороде Болоньи, 6 августа 2018 года

По меньшей мере один человек погиб, около 50 получили ранения в результате серии взрывов вблизи аэропорта Болоньи в Италии.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, перевозивший топливо попал в аварию и загорелся. Пожар распространился на ближайшие автомобили. В нескольких домах взрывом выбило стекла. Эстакада, на которой произошла авария, частично обрушилась.

В полиции заявили, что на работу аэропорта Болоньи происшествие не повлияло.

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