Взрыв в пригороде Болоньи: есть пострадавшие

По меньшей мере один человек погиб, около 50 получили ранения в результате серии взрывов вблизи аэропорта Болоньи в Италии.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, перевозивший топливо попал в аварию и загорелся. Пожар распространился на ближайшие автомобили. В нескольких домах взрывом выбило стекла. Эстакада, на которой произошла авария, частично обрушилась.

В полиции заявили, что на работу аэропорта Болоньи происшествие не повлияло.

