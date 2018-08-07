Минюст США назвал имена четырех задержанных россиян

В Министерстве юстиции США назвали имена четырех россиян, задержанных на прошлой неделе по подозрению в крупном мошенничестве. Это -Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный,Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. Об этом сообщила ТАСС и РИА Новости официальный представитель Минюста США.

По информации Русской службы Би-би-си, обвинения предъявлены семерым россиянам, а всего к суду по этому делу намерены привлечь 25 человек, в основном граждан бывших советских республик.

О задержании россиян сотрудниками ФБР накануне сообщило в Твиттере российское генеральное консульство в Нью-Йорке.

По версии следствия, подозреваемые выдавали себя за автодилеров и коллекционеров, через рекламу на сайтах и крупные аукционы они находили покупателей, которые были готовы перевести деньги за автомобилина счет компании, которая была создана специально для мошенничества. После того, как клиент переводил средства, продавцы пропадали. По оценкам следствия, потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более четырёх с половиной миллионов долларов.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке направило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным. Официальных контактов со следственными органами США пока не было, передает РИА Новости.