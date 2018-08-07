Деловой партнер Манафорта дал на него показания в суде

Рик Гейтс - бывший деловой партнер экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта - признался в совершении ряда преступлений совместно с ним и по его указанию. Об этом он заявил на судебном заседании в Александрии в штате Вирджиния, сообщает CNN.

Гейтс сознался, что они не сообщили властям США о собственных счетах в 15 зарубежных банках, зная, что их действия незаконны. Деньги на эти счета "поступали от доходов за политические консультации на Украине", пояснил он.Рик Гейтс также рассказал, что Пол Манафорт поручал ему сообщать о зарубежных доходах как о займах, чтобы уменьшить сумму налогов.

Гейтс — ключевой свидетель по делу об уклонении Манафортом от уплаты налогов и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента в пользу украинских властей.

Ранее бухгалтер Синтия Лапорта призналась в суде, что по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров она подделывала налоговые отчеты. Это позволило бывшему помощнику Трампа сокрыть доход из иностранных источников почти на миллион долларов.

Пола Манафорта обвиняют в отмывании денег, сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Суд по делу бывшего помощника Трампа начался 31 июля. Это первое разбирательство в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал прекратить это расследование. Москва также отвергает обвинения во вмешательстве.