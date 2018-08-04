Бухгалтер Манафорта признала, что подделывала для него документы

Бухгалтер Пола Манафорта, бывшего помощника Дональда Трампа, признала, что подделывала документы. Синтия Лапорта заявила об этом на заседании суда в Вирджинии. Перед этим, как сообщает Reuters, бухгалтер заключила сделку со следствием. По ее словам, по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров она подделывала налоговые отчеты. Это позволило бывшему помощнику Трампа сокрыть доход из иностранных источников почти на миллион долларов.

Пола Манафорта обвиняют в финансовом мошенничестве, сговоре против США и лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Суд по делу бывшего помощника Трампа начался 31 июля. Это первое разбирательство в рамках расследования вмешательства Кремля в американские выборы. Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал прекратить это расследование. Москва также отвергает обвинения во вмешательстве.