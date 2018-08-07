Дело врача-гематолога Мисюриной передано новым следователям

Следственный комитет вернул уголовное дело врача-гематолога Елены Мисюриной на дополнительное расследование. Как сообщается на сайте ведомства, дело передали другим следователями для "установления точной картины произошедшего".

В апреле Московский городской суд отменил приговор Мисюриной, которую ранее осудили за смерть пациента.Дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении.

В январе 2018 года Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие утверждало, что в 2013 году врач при заборе костного мозга у пациента повредила ему кровеносный сосуд, из-за чего через несколько дней больной умер.

Адвокаты Мисюриной указывали на противоречия в материалах уголовного дела. В защиту осужденной выступили несколько московских больниц, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Власти Москвы взяли дело под свой контроль. Прокуратура после этого потребовала отменить приговор врачу-гематологу.