Московский городской суд отменил приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, которую ранее осудили за смерть пациента. Дело Мисюриной вернули в прокуратуру. Такое решение суд принял на закрытом заседании по апелляционной жалобе адвокатов и представлению самой прокуратуры.

В январе 2018 года Елену Мисюрину приговорили к двум годам колонии общего режима. Следствие утверждало, что в 2013 году врач при заборе костного мозга у пациента повредила ему кровеносный сосуд, из-за чего через несколько дней больной умер.

Адвокаты Мисюриной указывали на противоречия в материалах уголовного дела. В защиту осужденной выступили несколько московских больниц. Власти Москвы взяли дело под свой контроль. Прокуратура после этого потребовала отменить приговор врачу-гематологу.