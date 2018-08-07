СМИ: подготовка экстрадиции по делу Скрипалей займет месяцы

Подготовка запроса об экстрадиции россиян, подозреваемых Лондоном в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, займет недели или месяцы. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании. Собеседник издания уточнил, что правительство сделает все возможное, чтобы добиться выдачи подозреваемых. По словам источника, Москва под любым предлогом откажется экстрадировать своих граждан. Но Великобритания может вновь организовать международное давление на Россию.

О том, что Лондон намерен потребовать экстрадиции двух россиян, подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери, 6 августа сообщила британская The Guardian. По данным газеты, прокуратура уже подготовила соответствующие документы.

В МВД Великобритании не подтвердили, ни опровергли эту информацию. В российском посольстве публикацию The Guardian назвали "неподтвержденным медийным вбросом". В дипмиссии уточнили, что не получали от журналистов никаких официальных обращений.

Отношения между Лондоном и Москвой обострились в связи с отравлением Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". 4 марта 2018 года бывший офицер ГРУ и его дочь были найдены в городском сквере в Солсбери в бессознательном состоянии и доставлены в больницу. После долгого лечения и реабилитации оба, в разное время, были выписаны из больницы и находятся под охраной в месте, адрес которого не разглашается британскими властями.

30 июня в городе Эймсбери, в нескольких километрах от Солсбери, были найдены без сознания и с похожими симптомами двое британцев, Дон Стёрждес и ее партнер Чарли Роули. Стёрджес умерла в больнице, спустя некоторое время Роули был выписан. Следствие установило, что отравляющее вещество было идентичным тому, которым отравлили Скрипалей.

Лондон заявляет, что за покушением на Скрипалей стоит Кремль, поскольку боевой яд "Новичок" разрабатывался в СССР. Москва обвинения отвергает.