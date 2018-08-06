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Великобритания добивается от России экстрадиции двоих россиян

Дон Стёрджес, умершая 9 июля 2018 года от отравления "Новичком" Дон Стёрджесс

Британские власти готовятся просить Россию об экстрадиции двоих подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери и Эймсбери четырёх человек, один из которых скончался. Об этом сообщила газета "Гардиан".

Решение о направлении в Москву запроса на экстрадицию двоих российских граждан принято в Лондоне после длительного тщательного расследования, которое вели сотни следователей министерства внутренних дел и британских спецслужб. В результате расследования собрано множество сведений о двоих подозреваемых россиянах - от момента их прибытия в Великобританию до момента вылета с территории Соединённого Королевства.

Авторы публикации считают, что формальная передача запроса на экстрадицию вызовет негативную реакцию Москвы и новое обострение отношений.

Отношения между Соединённым Королевством и Россией в последние месяцы достигли самой низкой точки за весь период после окончания "холодной войны" – в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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